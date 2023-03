Germania: Kley (Eon), l'abbandono del nucleare è ora la decisione sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abbandono graduale del nucleare in Germania è “ora la decisione sbagliata” e di questa fonte di energia “si può discutere”. È quanto affermato dal presidente del consiglio di vigilanza del gruppo per l'energia tedesco Eon, Karl-Ludwig Kley, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Il dirigente ha aggiunto che le centrali nucleari della Germania sono “le più sicure al mondo”. Inoltre, secondo Kley, “prima di racimolare carbone da ogni sorta di giacimento, sarebbe molto più logico lasciare che le centrali nucleari continuino a funzionare”. Invece, la Germania sta risolvendo “un problema politico aumentando le emissioni di CO2 e facendo affidamento sull'energia nucleare della Francia”. Per il presidente del consiglio di vigilanza di Eon, “vi è qualcosa di avventuroso in questo”. Avviato nel 2011, il piano di graduale denuclearizzazione della Germania avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2022 con lo spegnimento di tutti i reattori. Tuttavia, a seguito della guerra della Russia contro l'Ucraina e della crisi dell'energia, il governo federale ha deciso di prorogare fino al 15 aprile prossimo l'attività delle ultime tre centrali nucleare rimaste in funzione. Si tratta degli impianti di Isar 2, Emsland e Neckarwestheim. Secondo Kley, “riavviare una discussione su nuove centrali nucleari sarebbe latte versato”. Tuttavia, “in questa situazione, chiudere i reattori ancora in funzione è sbagliato” anche perché, “con la fine del nucleare, di fatto fermeremo ogni ricerca sulla tecnologia”. Il presidente del consiglio di vigilanza di Eon ha, quindi, avvertito: “Stiamo tagliando un intero ramo della ricerca e non abbiamo idea di che potrebbe succedere tra dieci o vent'anni. Dovremo poi sperare che altri Paesi europei ci tolgano le castagne dal fuoco e lo dico con una certa amarezza”. (Geb)