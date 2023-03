Frosinone: Sappe, donna porta 50 grammi di hashish al figlio in carcere, finita ai domiciliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Somma, segretario nazionale del Sappe Lazio, plaude alla professionalità del personale di Polizia in servizio a Frosinone, ricorda infine che "la Polizia Penitenziaria è quotidianamente impegnata nell'attività di contrasto alla diffusione della droga e alla detenzione di telefonini nei penitenziari per adulti e minori. Il numero elevato di tossicodipendenti richiama l'interesse degli spacciatori che tentano di trasformare la detenzione in business". Il segretario generale del Sappe, Donato Capece, evidenzia: "Ogni giorno la Polizia Penitenziaria porta avanti una battaglia silenziosa per evitare che dentro le carceri italiane si diffonda uno spaccio sempre più capillare e drammatico, stante anche l'alto numero di tossicodipendenti tra i detenuti, e l'indebito uso di cellulari. L'hashish, la cocaina, l'eroina, la marijuana e il subutex - una droga sintetica che viene utilizzata anche presso il Sert per chi è in trattamento – sono quelle che più diffuse e sequestrate dai Baschi Azzurri. Ovvio che l'azione di contrasto, diffusione e consumo di droga in carcere vede l'impegno prezioso della Polizia penitenziaria, che per questo si avvale anche delle proprie Unità Cinofile. Questo fa comprendere come l'attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Polizia Penitenziaria diviene fondamentale. E deve convincere sempre più sull'importanza da dedicare all'aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari, come ad esempio le attività finalizzate a prevenire i tentativi di introduzione di droga in carcere, proprio in materia di contrasto all'uso ed al commercio di stupefacenti nonché sulla necessità di schermare le celle all'uso indebito di telefoni cellulari". E sulla tentata aggressione al Comandante di Reparto, dichiara: "Io credo che la Polizia Penitenziaria di Frosinone, che ha pure dimostrato grande professionalità e senso del dovere, non debba essere messa nelle condizioni di vivere situazioni di alta tensione sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine per i ricatti di alcuni ristretti violenti che evidentemente pensano di stare in un albergo e non in un carcere". (Com)