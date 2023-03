Credito: Patuelli (Abi), improbabile che succeda in Europa quanto avvenuto a Svb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche italiane ed europee "sono soggette a una vigilanza molto più penetrante che non ha eccezione per nessuno, a differenza degli Stati Uniti. Non ci sono settori che non siano vigilati e quindi è molto più improbabile che in Europa succeda quello che è successo nei giorni scorsi negli Stati Uniti” con la Silicon Valley bank (Svb). Lo ha detto il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, intervenendo a “Cinque minuti” su Rai1. (Rin)