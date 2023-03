Iraq: Giornata italiana del design approda nella regione autonoma del Kurdistan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il console Michele Camerota ha sottolineato l’importanza del settore del design sia come peculiare testimonianza della conoscenza e della creatività italiana. Inoltre – ha continuato – il design è parte sempre più rilevante dell’economia e delle esportazioni italiane nel mondo, sotto forma di saperi e di prodotti innovativi, pensati in un’ottica di rispetto e sostenibilità ambientale. Il console Camerota ha espresso soddisfazione per la crescente domanda di “made in Italy” che si registra nella Regione, che ha spinto il consolato ad aderire per la prima volta a questa prestigiosa e consolidata iniziativa promossa dalla Farnesina. Uno sforzo organizzativo ampiamente ripagato dal livello di partecipazione (oltre 500 persone) e di entusiasmo che si è registrato, oltremodo testimoniato dalla copertura mediatica che le principali emittenti regionali hanno riservato alle iniziative, a fronte di un contesto locale fertile e ambizioso. Il Console ha infine rivolto un caloroso apprezzamento all’architetto Maite Garcia Sanchis, che ha saputo declinare con rigore professionale e capacità di coinvolgimento il tema dell’edizione di quest’anno: “La qualità che illumina”. (Res)