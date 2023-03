Casa: Gusmeroli (Lega), voto Ue decisione miope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"A nome mio e del gruppo parlamentare Lega Salvini Premier della Camera l'augurio ad Agenzia Nova di raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi" Riccardo Molinari

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- "Visto che parliamo di case, pensare di promuovere l'efficientamento energetico degli edifici partendo da imposizioni e date capestro è come voler costruire un edificio partendo dal tetto. Così non sta in piedi. Serve prima gettare fondamenta solide, ovvero delineare una strategia di interventi equilibrati che tenga conto delle caratteristiche di ciascun Paese, prevedendo anche un sistema europeo di incentivi nell'ottica di una programmazione a medio-lungo termine, di stimolo alla crescita economica". Lo ha detto Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, nonché responsabile unità Fisco del dipartimento Economia della Lega. "Con questa impostazione miope – ha proseguito –, anziché porre l'accento sul raggiungimento dei necessari obiettivi di tutela ambientale, si forza la mano sui tempi, imponendo una riconversione totale del parco immobiliare nel giro di pochi anni: in Italia si tratterebbe di milioni di immobili da qui al 2030”. “La Lega – ha sottolineato – si è sempre battuta e continuerà a battersi contro qualunque provvedimento che colpisca la casa, bene rifugio per eccellenza degli italiani da generazioni: lo abbiamo dimostrato anche la scorsa settimana, con l'approvazione a Montecitorio della mozione di maggioranza a prima firma del nostro capogruppo Riccardo Molinari”. “Nessuna transizione – ha concluso – può realmente portare sviluppo ed efficienza se non viene condivisa con il territorio ma imposta dall'alto, e se pretende di distruggere il tessuto economico e produttivo pre-esistente: lo stesso anche per l'automotive, una filiera che solo in Italia vale oltre 250 mila posti di lavoro diretti". (Rin)