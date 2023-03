Torino: Politecnico di Torino alla guida dello Spoke 4 del progetto D34 Health

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il Politecnico di Torino parteciperà attivamente al progetto D34Health del Pnrr, che punta a sviluppare nuove soluzioni per diagnosi, monitoraggio e terapia per alcune forme di tumore, sclerosi multipla e diabete. All'interno del progetto il Politecnico coordinerà lo Spoke 4 'Modelli biologici e bioingegnerizzati in vitro' in collaborazione anche con l'Università di Torino. Il budget totale del progetto D34Health è pari a 126,5 milioni di euro, di cui il Politecnico di Torino avrà a disposizione 15,87 milioni di euro e l’Università di Torino 4,3 milioni di euro. "La partecipazione al progetto D34Health e la coordinazione dello Spoke dedicato alla messa a punto dei modelli in vitro di patologie oncologie e metaboliche costituisce una grande opportunità e riconoscimento per un folto numero di ricercatori dell’Ateneo – ha affermato il professor Fabrizio Pirri, responsabile del progetto per il Politecnico di Torino -. (segue) (Rpi)