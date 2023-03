Torino: Politecnico di Torino alla guida dello Spoke 4 del progetto D34 Health (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D34Health è uno dei 4 progetti che il Mur e il ministero della Salute hanno deciso di lanciare per un investimento globale di 500 milioni di euro per permettere alle nuove tecnologie Ict di rendere più efficiente il sistema sanitario italiano. Unitamente alle attività di ricerca il Politecnico di Torino avrà l’opportunità di realizzare in area Torinese, in collaborazione con l’Università di Torino, l’Irccs di Candiolo, Inrim e l’azienda Aizoon, una infrastruttura di ricerca dedicata allo sviluppo di tecnologie hardware Ict dedicate al settore oncologico, neurologico e metabolico. Si tratta di oltre 10 milioni di euro che unitamente agli investimenti dei singoli partner potrebbero cambiare il panorama della ricerca nel settore biomedicale Torinese", ha concluso Pirri (Rpi)