Imprese: Open Fiber, ricavi in aumento del 24 per cento nel 2022, cresce margine operativo lordo

- Il bilancio consolidato 2022 di Open Fiber mostra numeri in crescita, sia sul fronte dei ricavi sia per quanto riguarda la marginalità. I ricavi ammontano, infatti, a circa 470 milioni di euro, in aumento (+24 per cento) rispetto ai circa 380 milioni di fine 2021. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Open Fiber, che ha approvato il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e il report di sostenibilità 2022. Il gruppo Open Fiber ha raggiunto al 31 dicembre con la rete a banda ultra larga una copertura di 15,5 milioni di unità immobiliari (di cui 13 milioni in Ftth e 2,5 milioni in Fwa) confermandosi operatore di rete in fibra ottica Ftth leader in Italia e tra i primi a livello europeo. Il margine operativo lordo registra una crescita del 18 per cento, dai circa 152 milioni di euro del 2021 a circa 179 milioni, con una marginalità che si attesta al 38 per cento, pur scontando i costi per la partecipazione alla gara per il Pnrr e l'avvio delle attività di costruzione negli 8 lotti aggiudicati nell'ambito del Piano Italia 1 Giga in 3.881 comuni. Il risultato netto è pari a circa -162 milioni di euro (circa -210 milioni del 2021). La posizione finanziaria netta ammonta a -4,6 miliardi di euro, di cui circa 660 milioni di prestiti soci. (Rin)