Siria-Russia: presidente siriano Assad giunge a Mosca per visita ufficiale

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, è giunto a Mosca per una visita ufficiale in Russia per colloqui con l’omologo, Vladimir Putin. Lo riferisce l’agenzia di stampa governativa siriana “Sana”. Al suo arrivo presso l’aeroporto internazionale Vnukova di Mosca, Assad è stato accolto da Mikhail Bogdanov, rappresentante speciale del presidente Putin e vice ministro degli Affari esteri, dall’ambasciatore russo a Damasco, Alexander Yefimov, dall’ambasciatore siriano a Mosca, Bashar al Jaafari, ambasciatore siriano in Siria Mosca. Secondo quanto riferisce la “Sana”, Assad è accompagnato da una numerosa delegazione ministeriale. (segue) (Res)