Siria-Russia: presidente siriano Assad giunge a Mosca per visita ufficiale (2)

- La visita di Assad avviene in concomitanza con l’incontro che si terrà domani nella capitale russa, tra i viceministri degli Esteri di Turchia, Russia, Iran e Siria, che avrà l’obiettivo di avviare un percorso per la normalizzazione delle relazioni tra Ankara e Damasco. Al momento non è chiaro se Assad parteciperà agli incontri a cui prenderanno parte il vice ministro degli Esteri turco Burak Akcapar, il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov, l’omologo siriano Ayman Susan e Ali Asghar Khaji, alto consigliere del ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian. La scorsa settimana, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu aveva annunciato che una delegazione di Ankara avrebbe visitato Mosca per colloqui tecnici in vista di una prevista riunione dei ministri degli Esteri turco, russo, iraniano e siriano. "Anche la parte iraniana parteciperà a questo incontro. Durante i colloqui saranno fatti i preparativi per l'incontro dei ministri degli Esteri", aveva dichiarato Cavusoglu in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo iraniano nella capitale Ankara. (segue) (Res)