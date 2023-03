Siria-Russia: presidente siriano Assad giunge a Mosca per visita ufficiale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 28 dicembre 2022, i ministri della Difesa turco, russo e siriano – Hulusi Akar, Sergej Shoigu e Ali Mahmoud Abbas - si sono incontrati a Mosca con i rispettivi capi dell’intelligence per discutere gli sforzi antiterrorismo in Siria e hanno concordato di continuare gli incontri tripartiti per garantire la stabilità nel Paese e nella regione del Medio Oriente. Riguardo alla possibilità dell'inclusione dell'Iran nei colloqui, la Turchia aveva già espresso parere favorevole sul coinvolgimento di Teheran nel processo data la sua vicinanza al regime di Bashar al Assad. Sebbene non sia stata ancora annunciata una data o un luogo, la riunione dei ministri degli Esteri segnerà il primo colloquio tra responsabili della diplomazia di Siria e Turchia dall’inizio della guerra civile siriane nel 2011. (Res)