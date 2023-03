Roma: assessore Politiche personale, buon lavoro a Valentina Calderone, incarico importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Valentina Calderone, neo eletta Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale con voto dell'Assemblea capitolina". Lo dichiara, in una nota, l'assessore alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale, Andrea Catarci. "Valentina - aggiunge l'assessore - è da anni attiva nel mondo dell'associazionismo ed è stata impegnata in particolare sui diritti umani, la detenzione, il reinserimento sociale e lavorativo, tematiche su cui ha anche collaborato in Commissione al Senato. Assume un incarico importante e delicato, a supporto dell'Amministrazione capitolina e al servizio della cittadinanza. Infine, un sentito ringraziamento per il positivo lavoro svolto fino all'ultimo momento utile va a Gabriella Stramaccioni, Garante uscente", conclude Catarci. (Com)