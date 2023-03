Roma: Michetelli (Pd), buon lavoro a Calderone eletta nuova Garante dei detenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accogliamo con favore l'elezione da parte dell'Assemblea capitolina di Valentina Calderone quale Garante delle persone private della libertà personale. Una figura competente, che proviene dal mondo delle associazioni e che ben conosce la realtà carceraria romana. Così la consigliera capitolina Pd Cristina Michetelli. "Roma deve tornare ad essere anche la Capitale dei diritti, - aggiunge - riappropriandosi del suo ruolo centrale nel dibattito nazionale. Auspichiamo la nascita di una nuova visione del rapporto tra le nostre carceri e la città, affinché si sviluppi il più ampio percorso di inclusione, attraverso i progetti che l'amministrazione potrà sviluppare in molti settori, dal lavoro alla formazione, dallo sport alla cultura, fino ai grandi eventi. Sarà anche importante tenere alta l'attenzione sulle disfunzioni dei nostri istituti di pena, come la carenza interna di medici, di psicologi, di ginecologi, o la inadeguatezza degli spazi, a partire dalla necessità di chiudere il carcere di Regina Coeli, ormai richiesta da venti anni e mai attuata, o ancora l'esigenza di incrementare le residenze per le persone detenute che non possono usufruire dei benefici alternativi alla pena in carcere, perché senza dimora, o, da ultimo, la riflessione sul significato della pena e del carcere nel terzo millennio. Confidiamo in un percorso sinergico con tutta l'amministrazione capitolina, per raggiungere obiettivi elevati e ambiziosi. Alla nuova Garante l'augurio di buon lavoro, nella consapevolezza del delicato e importante ruolo che andrà a ricoprire", conclude.(Com)