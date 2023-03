Imprese: Open Fiber, investimenti 2022 per oltre 1,5 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti effettuati nel 2022 sono oltre 1,5 miliardi di euro. Con 6,2 miliardi di euro già impiegati su un piano complessivo da oltre 15 miliardi, Open Fiber è tra le aziende leader in Italia per ammontare di risorse investite nel Paese. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Open Fiber, che ha approvato il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e il report di sostenibilità 2022. Il piano di sviluppo della rete ha visto nel 2022 una decisa accelerazione, in particolare sulle Aree Bianche dove si sono concentrati i maggiori sforzi: con circa 20 mila chilometri incrementali di rete costruita rispetto al 31 dicembre 2021, è stato realizzato oltre il 50 per cento di quanto fatto sin dall'inizio del piano, per un totale di oltre 57 mila km sui circa 88 mila km complessivi del progetto. La commercializzazione dei servizi è aperta in 238 città grandi e medie (Aree Nere) e in circa 4.700 comuni di piccole dimensioni (Aree Bianche, dove Open Fiber opera come concessionario pubblico), di questi ultimi circa 3.300 sono in Ftth. Dall'ingresso sul mercato di Open Fiber, nel 2017, l'Italia ha invertito la tendenza che l'aveva spinta verso il fondo delle classifiche europee sul digitale dopo anni di bassi investimenti. A testimonianza del risultato positivo sono i documenti ufficiali dell'Unione Europea e dell'Agcom e i report prodotti dall'Ftth Council. In particolare, secondo l'ultimo rapporto Desi, la copertura Ftth dell'Italia è aumentata dal 34 per cento al 44 per cento, vicina alla media Ue (50 per cento). (Rin)