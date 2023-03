Imprese: Open Fiber, via libera al report di sostenibilità 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Open Fiber ha approvato il report di sostenibilità 2022, il documento che per il terzo anno di pubblicazione descrive l'impegno di Open Fiber nel campo della sostenibilità, contribuendo all'innovazione tecnologica e alla creazione di valore condiviso sia attraverso il core business sia attraverso le relazioni strategiche con i fornitori, i partner commerciali, i territori, le università, i centri di ricerca e le istituzioni. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Open Fiber, che ha approvato il bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato e il report di sostenibilità 2022. A fine 2022 il totale dei clienti attivi su rete Open Fiber era oltre 2,3 milioni. A settembre 2022, considerando i dati dell'ultimo Osservatorio Agcom, l'Ftth di Open Fiber costituiva circa il 65 per cento del mercato residenziale italiano. Con l'obiettivo di accelerare ulteriormente la realizzazione dell'infrastruttura e fornire una soluzione concreta alla grave carenza di manodopera specializzata che interessa tutti gli operatori infrastrutturali, Open Fiber ha creato insieme al gruppo Autostrade per l'Italia il consorzio Open Fiber Network Solutions, che sta assumendo e formando figure professionali specializzate nella costruzione di infrastrutture di telecomunicazioni in fibra ottica. Il Consorzio – le cui squadre sono operative dal primo semestre 2022 – al 31 dicembre 2022 impiegava oltre 500 tra risorse interne ed esterne. A conferma della validità del modello di business wholesale only, sono oltre 300 gli operatori nei settori delle Tcl, del broadcasting, dell'energia e dell'e-learning che hanno scelto Open Fiber come principale fornitore di infrastrutture e servizi. (Rin)