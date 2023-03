Turchia: media, partito filo-curdo Hdp potrebbe presentarsi a elezioni con simbolo dei Verdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio esecutivo del Partito democratico dei popoli (Hdp) sta vagliando la possibilità di presentare i propri candidati alle elezioni legislative del 14 maggio sotto il simbolo del Partito della sinistra verde, secondo quanto riferito dal sito “Arti Gercek”, vicino all’opposizione turca. La notizia che l'Hdp avrebbe preso la sua decisione finale sulla strategia elettorale è giunta dopo le indiscrezioni di ieri secondo cui il partito filo-curdo stava discutendo di schierare i suoi candidati sotto un partito diverso per evitare il rischio di essere chiuso dalla Corte costituzionale prima delle elezioni. La sentenza è infatti attesa per l’11 aprile. Al fine di aumentare la visibilità del Partito della sinistra dei verdi e far conoscere agli elettori l'emblema del partito, l'Hdp utilizzerà il logo del Partito dei verdi nelle celebrazioni del Newroz (capodanno persiano) la prossima settimana, ha affermato “Arti Gercek”. I funzionari dell'Hdp hanno detto al sito di notizie che la decisione è definitiva e che la riunione del consiglio esecutivo di mercoledì la renderà ufficiale. (segue) (Res)