- I leader europei attuali hanno perso “l’istinto” per l’interesse nazionale. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, in un’intervista all’emittente “Rossiya 1”. “Gli europei, a mio avviso, hanno perso il gene dell’indipendenza, della sovranità e dell’interesse nazionale”, ha affermato Putin, per il quale questa evoluzione ha ragioni politiche, economiche, informative e anche industriali. (Rum)