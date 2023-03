Yemen: inviato Usa da oggi in visita in Oman e Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, si recherà in visita in Arabia Saudita e Oman a partire da oggi per continuare gli intensi sforzi degli Stati Uniti per costruire sulla tregua mediata dalle Nazioni Unite che ha portato quasi un anno di calma in Yemen. Lo riferisce una nota del dipartimento di Stato Usa. Questo viaggio segue la telefonata del 7 marzo del presidente Joe Biden con il sultano dell'Oman Haitham bin Tariq Al Said, in cui i due hanno discusso principalmente della situazione in Yemen. La tregua e il conseguente periodo di calma consentito dalla diplomazia statunitense dal 2021 hanno salvato migliaia di vite, portato un sollievo tangibile a milioni di yemeniti e creato la migliore opportunità di pace che lo Yemen abbia avuto negli ultimi anni. Durante la visita, Lenderking esorterà tutte le parti a cogliere questa opportunità per raggiungere un nuovo accordo e muoversi verso un processo politico inclusivo guidato dallo Yemen, sotto gli auspici delle Nazioni Unite. (segue) (Was)