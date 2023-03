Yemen: inviato Usa da oggi in visita in Oman e Arabia Saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante questo viaggio, l'inviato speciale incontrerà anche esponenti delle Nazioni Unite e dei partner internazionali per costruire il sostegno per gli sforzi di pace in corso. Lenderking Incoraggerà i donatori a generose donazioni necessarie per affrontare la peggiore crisi umanitaria del mondo e contribuirà a garantire che gli sforzi di pace portino benefici tangibili per gli yemeniti. L’inviato Usa incoraggerà inoltre il sostegno all'operazione guidata dalle Nazioni Unite per scaricare il petrolio dalla nave Safer abbandonata al largo del porto di Hodeidah, al fine di prevenire una catastrofe ambientale, umanitaria ed economica nel Mar Rosso. (Was)