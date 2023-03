Digitale: Rossetti (Open Fiber), lavoriamo per dotare Paese di infrastruttura tecnologica all’avanguardia e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Innovazione, transizione digitale sostenibile e impegno sociale “sono i pilastri del piano di Open Fiber per dotare il Paese di un'infrastruttura tecnologicamente all'avanguardia che favorisca la crescita e la competitività dell'Italia". Lo dichiara Mario Rossetti, Amministratore delegato di Open Fiber, commentando l’approvazione del bilancio 2022 di Open Fiber. "In un contesto globale complesso, caratterizzato da inflazione e grave carenza di manodopera, grazie al sostegno dei soci e del sistema finanziario - anche internazionale - stiamo portando avanti un progetto ambizioso, che si è ampliato con la partecipazione al Piano Italia 1 Giga. Siamo fortemente impegnati nel completare la copertura di tutto il Paese con la rete a banda ultra larga, dando priorità alle Aree Bianche dove il gap digitale si sconta maggiormente: grazie all'accelerazione impressa lo scorso anno, il 2023 sarà l'anno decisivo ai fini del completamento del Piano Bul nel 2024. Con questi obiettivi abbiamo già investito oltre 6 miliardi, e continuiamo a farlo, per costruire il futuro digitale del Paese", aggiunge Rossetti. (Rin)