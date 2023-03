Francia: domani nuove proteste contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È prevista per domani una nuova mobilitazione in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni. Secondo una nota dell'intelligence territoriale citata dall'emittente televisiva "BfmTv", sono previsti tra i 650 mila e gli 850 mila manifestanti in tutto il Paese. A Parigi, il corteo partirà dalla spianata degli Invalides alle 14:00 in direzione di Place d'Italie. Nella capitale, dove si contano 6,600 tonnellate di spazzatura ammassata nelle strade, i netturbini hanno annunciato un prolungamento della mobilitazione fino al 20 marzo. La Sncf, azienda del trasporto pubblico ferroviario, prevede tre treni ad alta velocità (Tgv) in circolazione su cinque, mentre la Ratp, che gestisce il trasporto pubblico parigino, ha annunciato qualche perturbazione nella circolazione della metropolitana. (Frp)