Torino: Appendino (M5s) su figli coppie gay, stop Procura Milano ennesimo schiaffo

- Era il 23 aprile 2018 ed ero felice ed emozionata. Con la mia firma, per la prima volta in Italia le Istituzioni riconoscevano diritti e doveri delle famiglie omogenitoriali verso i loro figli. Da quel giorno molti Sindaci hanno seguito l’esempio di Torino poi, a partire purtroppo da quello della mia Città, si sono fermati. Lo stop arrivato ieri dal Prefetto di Milano è solo l’ultimo schiaffo a queste famiglie. Lo scrive su Facebook l'ex sindaca di Torino e attuale parlamentare del Movimento 5 stelle Chiara Appendino. "Serve una legge nazionale per normare una situazione che è parte integrante delle nostre comunità. O vogliamo fingere di ignorarla ancora a lungo? La proposta di legge c’è, l’ho depositata insieme al gruppo del MoVimento 5 Stelle dopo che la collega Alessandra Maiorino l’ha costruita in un percorso con le associazioni Lgbt+ durante la scorsa legislatura. Chiediamo che le opposizioni si uniscano per compiere insieme questa battaglia, perchè è una battaglia di civiltà sempre più urgente", conclude. (Rpi)