Sicurezza: Molteni, un anno fa introdotto il taser, risultati straordinari

- A un anno di distanza dall’introduzione ufficiale del taser come strumento di difesa e di sicurezza in dotazione alle forze di polizia, per la tutela della loro incolumità e della loro sicurezza operativa e esattamente a un anno di distanza “possiamo affermare che la sua utilità ed efficacia è stata straordinaria e innovativa”. Lo ha detto il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni. “Il dispositivo a impulsi elettrici, dopo anni di sperimentazione iniziata con il Ministro Salvini nel 2018, è entrato in funzione l’anno scorso. Si è rivelato uno strumento di deterrenza e sicurezza, di difesa e non di offesa, a tutela degli operatori delle forze di polizia e dei cittadini. Sono orgoglioso del lavoro fatto e dell’implementazione avvenuta su tutto il territorio nazionale”, ha proseguito. “L’apprezzamento sul campo – ha aggiunto – è stato unanime anche grazie al lavoro dei sindacati di Polizia, sempre in prima linea nell’adottare misure a tutela degli operatori del comparto sicurezza”. “L'incolumità delle nostre straordinarie forze di polizia, dei nostri difensori, è la precondizione per avere territori e Comunità più sicure e vivibili. Proprio ieri, all’ospedale di Vigevano, abbiamo avuto l’ultimo esempio di funzionalità del Taser grazie al quale le forze di polizia hanno neutralizzato un pericoloso individuo", ha concluso. (Rin)