Ecuador: in Venezuela l'ex ministra del governo Correa fuggita da ambasciata argentina a Quito (5)

- Il caso "Soborno" ha coinvolto l'ex presidente Correa, riparato in Belgio, e diversi alti funzionari del suo governo. Addebiti giudiziari che i condannati hanno in gran parte respinto denunciando a più riprese una manovra politica portata avanti dal governo di Lenin Moreno. Correa, per dieci anni presidente dell'Ecuador, è stato uno degli esponenti del "neo-socialismo" che a inizio secolo ha ispirato numerosi governi dell'America Latina. Moreno, una volta al potere, ha sconfessato l'operato del suo predecessore, di cui era stato anche vice e sodale politico, denunciandone pratiche di malaffare e riportando il Paese nella sfera di influenza degli Stati Uniti. (Abu)