- Il governo del Brasile ha rinnovato decreto interministeriale che garantisce un visto temporaneo e un permesso di soggiorno ai fini dell'accoglienza umanitaria ai cittadini ucraini e agli apolidi che sono stati colpiti o sfollati dalla situazione del conflitto armato in Ucraina. La misura, approvata la prima volta il 3 marzo del 2022, avrà validità fino al 31 dicembre del 2024. La certificazione può essere richiesta nelle ambasciate dei paesi europei e dura 180 giorni. Gli ucraini che sono arrivati nel territorio nazionale senza visto possono fare richiesta presso le stazioni della Polizia federale (Pf). Per ricevere il permesso di residenza i cittadini ucraini, con o senza visto temporaneo, devo no presentarsi presso una unità della Polizia federale in suono brasiliano e avviare il processo. (Brb)