- Di seguito un quadro sei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del contest musicale "Back To Talent"Palazzo Reale, sala conferenze, Piazza Duomo, 14 (ore 11)L'assessore al welfare e salute Lamberto Bertolé partecipa alla cerimonia di scoprimento della targa in ricordo dell'architetto e progettista, Alessandro Rimini, posta dalla famiglia e dalla società Cogeram proprietaria della storica sala milanese.Cinema Colosseo, via Monte Nero, 84 (ore 11)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene agli Assolombarda AwardsTeatro Lirico, via Larga, 14 (ore 18:30)REGIONESi riunisce il consiglio regionale. All’ordine del giorno l’elezione del Presidente, dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta delle elezioniPalazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)VARIEAtlantia New Journey. Intervengono, tra gli altri, Alessandro Benetton (Edizione), Giampiero Messolo (Atlantia), José Aljaro (Abertis), Marco Troncone (Aeroporti di Roma).The Mall, Piazza Lina Bo Bardi (ore 10)"Rolling Refugee Home Museum On Wheels", mostra di restituzione della residenza How you dare? / come ti permetti? attivata in Fabbrica del Vapore da maggio 2022 a marzo 2023.Fabbrica del Vapore, spazio Ex Cisterne, via Procaccini, 4 (ore 18)Prima edizione degli "Assolombarda Awards". Al gala intervengono, oltre al presidente Alessandro Spada, anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Tra gli altri parteciperanno Diana Bracco, Carlo Bonomi, Emma Marcegaglia, Alberto Pirelli, Veronica Squinzi.Teatro Lirico, Via Larga, 14 (ore 18:30) (Rem)