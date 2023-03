Sicurezza: minaccia cyber per infrastrutture spaziali al centro del convegno dell’Istituto Affari Internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Le attività spaziali sono fondamentali per il funzionamento delle società moderne ma l'infrastruttura spaziale può essere vulnerabile ad attacchi cyber in continua evoluzione e potenzialmente legati alla guerra elettronica. È questo il quadro emerso dal convegno “La minaccia cyber allo spazio” organizzato dall’Istituto Affari Internazionali. Il conflitto in Ucraina ha evidenziato la dipendenza del dominio spaziale e cyber, sottolineando le connesse vulnerabilità. Mentre la Nato ha già definito la propria postura spaziale, l’Unione europea deve accelerare per innalzare l'attuale livello di cybersicurezza delle infrastrutture satellitari europee. Una discussione che oltre ai ricercatori dell’istituto di studi geopolitici, presieduto dall’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, ha visto un’importante partecipazione governativa, a partire da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, che ha sottolineato come “sia il dominio cyber che quello spaziale promettono opportunità di crescita a livello di sistema paese: investire energie e risorse nella cybersicurezza del Paese non è quindi rimandabile”. (segue) (Rin)