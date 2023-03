Sicurezza: minaccia cyber per infrastrutture spaziali al centro del convegno dell’Istituto Affari Internazionali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che per spazio e cybersicurezza siano necessarie sinergie con partner europei è la convinzione espressa da Domitilla Benigni, direttore generale e Amministratore delegato di Elettronica, che ha ricordato che entrambi hanno “importanti risvolti di sovranità e di sicurezza nazionale”. Il lato delle infrastrutture spaziali europee e soprattutto nazionali è quello che ad oggi ha dato le garanzie maggiori, come spiegato da Danilo Figà, Capo di Stato Maggiore del Comando delle Operazioni spaziali, affermando che “il segmento spaziale è molto difficile da aggredire da parte degli hacker fatte salve le possibili falle nella supply chain, anche se non mancano le preoccupazioni considerato che il sistema difesa sarà sempre più connesso e che le innovazioni tecnologiche potranno portare ulteriori problemi di sicurezza”. Una visione più preoccupata del futuro è stata proposta da Carmine Masiello, sottocapo di Stato Maggiore della Difesa, secondo cui “l’11 settembre del cyber e dello spazio prima o poi arriverà se non verranno prese tutte le contromisure necessarie”. Il fatto che i due settori saranno sempre più collegati è stato evidenziato da Gianluca Galasso, responsabile Servizio Operazioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), che nella “transizione digitale in sicurezza” vede uno dei principali obiettivi della strategia nazionale. (Rin)