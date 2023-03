Energia: H2Accelerate annuncia acquisizione fondi per 150 camion e 8 stazioni di idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione H2Accelerate, composta da Daimler, Volvo e Iveco, ha annunciato di aver acquisito i fondi per consentire la realizzazione di 150 camion a idrogeno e la costruzione di 8 stazioni di rifornimento di idrogeno per veicoli pesanti nell'ambito del programma Connecting Europe Facility. I due progetti consentiranno di testare mezzi e infrastrutture di rifornimento in condizioni reali e rappresenteranno, con ogni probabilità, una fase cruciale verso la commercializzazione su vasta scala della tecnologia a idrogeno. (Rpi)