Roma: presidente Municipio VIII, in bocca al lupo a Valentina Calderone

- Congratulazioni e in bocca al lupo a Valentina Calderone per la sua elezione a nuovo Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, un ruolo di grande importanza per Roma. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Ho conosciuto Valentina sul campo in tante battaglie per la nostra città e proprio nelle carceri si nasconde una delle situazioni più preoccupanti e gravi della nostra Repubblica. Sono certo che Valentina Calderone saprà svolgere al meglio questo importante compito. Ringrazio, infine, Gabriella Stramaccioni per il lavoro svolto", conclude.(Com)