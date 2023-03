Municipio Roma XV: Iv, su chiusura anello ferroviario vigileremo su riqualificazione quadrante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo partecipato oggi al primo incontro pubblico con i cittadini del XV Municipio sulla tanto attesa chiusura dell'anello ferroviario. Lo dichiarano Tommaso Martelli e Massimiliano Petrassi, consiglieri municipali di Italia Viva nel XV. "Se da un lato siamo assolutamente a favore delle grandi opere che contribuiranno allo sviluppo della Capitale e porteranno finalmente la nostra città ai livelli delle grandi capitali mondiali, - aggiungono - dall'altro dobbiamo vigilare affinché il progetto non solo non venga calato dall'alto sulle teste degli abitanti di Roma nord ma vengano studiate tutte le infrastrutture utili e necessarie a preservare la sicurezza dei cittadini, dei loro immobili e dell'ambiente. In questa direzione è necessario che vengano realizzate tutte le opere che il quadrante richiede ormai da anni come la sistemazione della viabilità su Fornaci di Tor di Quinto, la rigenerazione urbana di piazza Monteleone e la realizzazione del nuovo mercato di piazza Diodati. Non possono bastare due ciclabili e quattro stalli kiss&ride per parlare seriamente di riqualificazione urbana. La chiusura dell'anello ferroviario è un passaggio fondamentale per la mobilità della Capitale. E il dibattito pubblico è uno strumento di partecipazione irrinunciabile che contribuisce a rendere il progetto realmente condiviso e trasparente", concludono Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. (Com)