Roma: assessore Urbanistica, buon lavoro a Valentina Calderone

- Congratulazioni a Valentina Calderone, eletta dall'Assemblea capitolina Garante delle persone private della libertà personale. Così in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Roma vuole e deve essere anche la Capitale dei diritti, - aggiunge - per questo il ruolo che da oggi la Calderone va a ricoprire è fondamentale e al tempo stesso delicato, soprattutto per i tanti progetti che si potranno costruire nei percorsi di inclusione e rispetto della funzione rieducativa della pena, così come sancita dalla nostra Costituzione. Auguri di buon lavoro dunque al nuovo Garante, nella certezza che saprà ricoprire al meglio questo incarico". (Com)