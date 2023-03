Ucraina: Scalese, attacco cyber in occasione dell’invasione dimostra carenza quasi totale di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco cyber a Viasat con il wiper, soprannominato AcidRain, in occasione dell’invasione Ucraina "ha dimostrato una carenza quasi totale di sicurezza”. Lo ha detto il comandante Antonio Scalese del Comando per le Operazioni in Rete, al convegno “La minaccia cyber allo spazio” organizzato dall’Istituto Affari Internazionali. Scalese ha aggiunto che le falle di sicurezza sono evidenti anche nel “non adeguato controllo della supply chain”. “È stata la dimostrazione che il rischio cyber continua ad essere sottovalutato e che i sistemi duali (civili e commerciali) sono particolarmente vulnerabili”. (Rin)