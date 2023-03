© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da domani, per lavori di potatura, via Nomentana sarà chiusa al traffico, in entrambi i sensi di marcia, tra via Asmara e via Tembien. Fino al termine degli interventi, lo stop al transito sarà in vigore dalle 8 alle 18 esclusi il sabato e la domenica. Deviate le linee di bus. Lo riferisce in una nota l'agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità (Rsm). (Com)