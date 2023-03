Cospito: Costa (M5s) su Donzelli, possibile decisione Giurì d'onore domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il contributo di Nova, grazie al suo sguardo attento sulla realtà internazionale, è certamente prezioso" Debora Serracchiani

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- "Con un po' di fortuna, chiudiamo domani". Lo ha detto, parlando con i cronisti, Sergio Costa, del Movimento cinque stelle, presidente del Giurì d'onore della Camera sulla vicenda Donzelli. "Credo che ci vedremo domani in mattinata", ha aggiunto Costa. La commissione speciale deciderà sulla questione relativa alle affermazioni, rese nell’Aula della Camera il 31 gennaio scorso, da Giovanni Donzelli, sul fatto cioè se sia stata lesa o meno, da parte del deputato di Fratelli d’Italia, l’onorabilità dei colleghi del Partito democratico Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai. Nella seduta in questione, Donzelli, che è anche vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), aveva attaccato oltre ai tre deputati del Pd, anche il senatore democratico, Walter Verini, per la loro visita a metà gennaio al leader anarchico, Alfredo Cospito, all’epoca detenuto nella casa circondariale di Sassari, in sciopero della fame per protesta per l’applicazione nei suoi confronti del regime carcerario del 41 bis. L’esponente di Fd'I aveva citato documenti del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ponendo in relazione la visita dei quattro parlamentari con i colloqui, inerenti al 41 bis, avuti da Cospito, sempre nella casa circondariale di Sassari, con appartenenti alla 'ndrangheta ed alla camorra. "Siete con lo Stato o con i terroristi e la mafia?", le dichiarazioni pronunciate nell’emiciclo da Donzelli, indirizzate ai banchi del Pd. (segue) (Rin)