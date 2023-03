Grecia: ministro Trasporti annuncia graduale ripresa rete ferroviaria dopo incidente Tempe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete ferroviaria della Grecia tornerà gradualmente operativa a partire dal 22 marzo con maggiori garanzie di sicurezza dopo l’incidente di Tempe. Lo ha annunciato il ministro dei Trasporti ellenico, Giorgos Gerapetritis, come riportato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Il riavvio della ferrovia è necessario per riconquistare la fiducia dei cittadini”, ha affermato il membro del governo greco, sottolineando anche che “ritardare l’inizio dell’operatività comporterebbe seri rischi di sabotaggi”. Secondo quanto programmato, il graduale riavvio della rete ferroviaria avverrà in cinque fasi, ogni cinque giorni. Tra le azioni previste, rientrano le ispezioni sulle infrastrutture per rimuovere qualsiasi ruggine o ostruzione. I percorsi torneranno gradualmente operativi tenendo conto dei “bisogni sociali” e degli “obblighi internazionali per l’esercizio delle linee merci”. Gerapetritis ha fatto sapere che, al fine di garantire maggiore sicurezza, in ogni stazione ci sarà la presenza obbligatoria di due capistazione. (Gra)