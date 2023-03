Italia-Usa: ambasciata a Washington inaugura una mostra per la Giornata del design 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’ambasciata d’Italia a Washington sarà inaugurata oggi la mostra “Tecnologia e tradizione per un’architettura sostenibile”, nel quadro della Giornata italiana del design 2023. La mostra organizzata dall’Istituto di cultura, riferisce una nota, è curata da Lavinia Fici Pasquina, professore associato presso la Scuola di architettura della Catholic University of America di Washington, e presenta il lavoro svolto dagli studenti dell’ateneo durante il programma di studio all’estero a Roma. L’esposizione è arricchita anche da un contributo video dell’architetto e urbanista italiano Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano, che illustra le sfide dell’architettura sostenibile e come sia possibile unire tecnologia e tradizione all’interno dei contesti urbani. L’esperta di decarbonizzazione Vanessa Bertelli si unirà agli ospiti per illustrare il suo lavoro, teso a bilanciare tecnologia e tradizione e rispondere alla sfida cui tutti siamo chiamati: avere impatto zero, se non positivo, sul clima. Durante la serata, infine, sarà proiettato un breve video dell’Associazione del design industriale, in collaborazione con Studio Azzurro. Il video ruota attorno ai quattro elementi fondamentali della natura, fuoco, acqua, terra e aria, e alla loro interazione, affinché la vita esista e supporti la sostenibilità a lungo termine pur preservando la creazione della bellezza. Il video esemplifica la creatività italiana come strumento per integrare dall'inizio alla fine, dall'identificazione delle materie prime al completamento dei prodotti trasformati, i processi produttivi.(Was)