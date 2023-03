Migranti: Schinas, Wagner svolge ruolo accessorio, causa migrazioni sono condizioni Paesi di partenza o transito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Wagner svolge un ruolo accessorio nel contesto migratorio e ciò che causa i flussi migratori sono le condizioni delle persone nei Paesi di partenza o di transito. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas, nel corso di una conferenza stampa al Parlamento europeo di Strasburgo. "Nei Paesi di origine e di transito dobbiamo costruire le condizioni affinché le persone abbiano una vita migliore, piuttosto che mettere la loro vita nelle mani dei trafficanti, ecco cosa causa il flusso. Wagner è accessorio" a questo, ha detto Schinas. "La causa principale della migrazione è che le persone si spostano per avere una vita migliore o per sfuggire a guerre e persecuzioni. Dobbiamo quindi lavorare con i Paesi di origine e di transito, e uno dei tre elementi della nostra azione politica, sia a livello operativo che legislativo, è proprio questo. Affrontare le cause profonde della migrazione", ha aggiunto. "Il 10 per cento dei nostri finanziamenti esterni è ora destinato alle questioni legate alla migrazione. Abbiamo mobilitato tutti i membri del Collegio per lavorare nei Paesi terzi. Dobbiamo lavorare a monte, dove c'è il problema, e perdere tempo sui lati accessori delle cause profonde non credo serva a molto", ha concluso. (Beb)