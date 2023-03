Usa-Russia: scontro tra drone statunitense e due caccia russi Su-27 sul Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due caccia da combattimento russi Su-27 si sono scontrati con un drone MQ-9 Reaper statunitense che operava nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero, provocandone lo schianto. Lo ha reso noto il comando Usa per l'Europa (Us Eucom) in una nota. "Questo incidente segue uno schema di azioni pericolose da parte di piloti russi che interagiscono con aerei statunitensi e alleati nello spazio aereo internazionale, anche sul Mar Nero. Queste azioni aggressive da parte dell'equipaggio russo sono pericolose e potrebbero portare a calcoli errati e a un'escalation involontaria", si legge nella nota dell'Us Eucom. (Res)