Imprese: Generali, convocata Assemblea azionisti per 26 e 28 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali ha deliberato di convocare l’Assemblea degli azionisti, in sede ordinaria, per i giorni 26 e 28 aprile, rispettivamente in prima e seconda convocazione, a Trieste. Il Consiglio – riferisce una nota – ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l’Assemblea senza la partecipazione di persona dei soci ed esclusivamente tramite loro delega al rappresentante designato. Gli azionisti che parteciperanno all’Assemblea, conferendo la delega al rappresentante designato, potranno seguire i lavori assembleari in diretta streaming sul sito della compagnia. Le relazioni di apertura saranno trasmesse in diretta e rese accessibili al pubblico. L’Assemblea sarà chiamata a deliberare su: bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e relativa destinazione dell’utile d’esercizio; nomina di un amministratore per gli esercizi che termineranno al 31 dicembre 2023 e 2024; nomina del collegio sindacale e del suo presidente e determinazione della relativa remunerazione; relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti; Long Term Incentive Plan di gruppo (Ltip) 2023-25; piano di azionariato per i dipendenti del gruppo Generali; autorizzazione all’acquisto di azioni proprie finalizzate a dare attuazione ai piani di remunerazione e incentivazione. (Rin)