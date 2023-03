Imprese: Testa (Borsa Italiana), riviste aspettative su rialzo tassi, ma è presto per capire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul rialzo dei tassi in Europa la Bce valuta un cambio di direzione dopo l'alta volatilità che ha seguito il crac di Svb (Silicon Valley Bank), infatti "sembra che le aspettative dei rialzi si siano riviste proprio a causa di questo evento, ma è ancora presto per capirlo". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Borsa Italiana, Fabrizio Testa, a margine del convegno dal titolo "Inclusività competitiva. Uno dei fattori di successo dell'impresa italiana", su iniziativa di GEA e Harvard Business Review Italia in corso a Palazzo Mezzanotte, a Milano. In attesa di conferme sulla scelta del rialzo dei tassi sia "lato Fed tax che in Europa - ha aggiunto l'Ad - ci assicuriamo che l'infrastruttura sia in grado di gestire i momenti di alta volatilità, da quanto si vede soprattutto sul movimento dei tassi a breve", ha concluso. (Rem)