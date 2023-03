Imprese: Testa (Borsa Italiana), grande volatilità a Piazza Affari dopo caso Svb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito al crollo di Svb (Silicon Valley Bank) le borse europee hanno visto un forte calo, bruciando 291 miliardi di euro. In particolare, Milano ha chiuso la giornata di ieri in rosso, con una flessione del 4 per cento, sintomo che "c'è parecchia volatilità", nonostante il caso Svb "sembra abbastanza circoscritto negli Stati Uniti". Lo ha detto l'Amministratore delegato di Borsa Italiana, Fabrizio testa, a margine del convegno dal titolo "Inclusività competitiva . Uno dei fattori di successo dell'impresa italiana", su iniziativa di GEA e Harvard Business Review Italia in corso a Palazzo Mezzanotte, a Milano. Nonostante "altre banche minori hanno dovuto dichiarare gli stessi problemi, che erano legati alla gestione dei bonus di Svb", in Europa "la situazione è più sotto controllo – ha aggiunto l'Ad, evidenziando che sulle banche - i presidi sono alti". Oggi Piazza Affari vede "un leggero rialzo", ma al momento è importante osservare come si posizioneranno i mercati" ha concluso Testa.(Rem)