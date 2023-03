Usa-Irlanda: Casa Bianca, Biden incontrerà premier Varadkar a Washington il 17 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accoglierà venerdì alla Casa Bianca il premier irlandese, Leo Varadkar, in occasione della festa di San Patrizio. Lo ha confermato la portavoce della presidenza Usa, Karine Jean-Pierre, aggiungendo che il bilaterale sarà una occasione per ribadire la partnership tra i due Paesi. I due leader discuteranno anche il futuro del sostegno all’Ucraina, nel quadro della guerra con la Russia, e ribadiranno il sostegno agli accordi di Belfast per garantire la pace e la stabilità in Irlanda del Nord. (Was)