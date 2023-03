Roma: Valentina Calderone eletta Garante delle persone private della libertà personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Valentina Calderone è stata eletta dall'Assemblea capitolina nuova Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale. Per la prima volta dalla sua istituzione nel 2003, si è proceduto all'elezione da parte del Consiglio comunale, e non più a nomina diretta del Sindaco, così come prevede il nuovo Regolamento approvato lo scorso settembre. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. "Quello del Garante è un ruolo delicato e fondamentale a supporto della nostra amministrazione in tema di diritti umani, sociali e civili. Una figura istituzionale che permette di costruire e rafforzare il rapporto con le persone private della libertà, di comprendere dinamiche e problematiche soprattutto in questo particolare momento storico e di raccogliere sollecitazioni per migliorare le condizioni di vita all'interno delle carceri romane. Perché l'obiettivo primario è sempre quello della tutela della dignità della persona e il suo reinserimento all'interno della società. Ringrazio i consiglieri capitolini e rivolgo l'augurio di buon lavoro a Valentina Calderone", conclude Celli.(Com)