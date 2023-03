Migranti: commissaria Ue Johansson, fondamentale che sistema di Dublino funzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale che i trasferimenti in base al regolamento di Dublino funzionino. Lo ha detto la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, nel corso di una conferenza stampa a Strasburgo. "Si tratta di una parte fondamentale dell'attuale legislazione dell'Ue in materia di migrazione e, anche se verrà riformata nel nuovo Patto sulla migrazione, sarà comunque fondamentale", ha detto. "Per far sì che ciò accada, a novembre abbiamo raggiunto un accordo, con tutti i 27 Stati membri, su una tabella di marcia con le varie fasi per tornare a un sistema di trasferimento di Dublino pienamente funzionante. Gli Stati membri stanno lavorando su questa tabella di marcia", ha aggiunto. "La settimana scorsa, ho promesso al Consiglio di presentare, nel prossimo Consiglio, una relazione sulle modalità di attuazione della tabella di marcia", ha concluso Johansson. (Beb)