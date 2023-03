Roma: Ciani (Demos), buon lavoro a Valentina Calderone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguro buon lavoro a Valentina Calderone, nuovo Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale. Così in una nota il capogruppo capitolino di Demos e deputato Paolo Ciani. "Da oggi assume un compito delicato e determinante che, in virtù della sua esperienza nell'ambito, sono certo saprà svolgere con impegno e dedizione, a tutela della dignità personale e della possibilità di reinserimento sociale. Noi di Demos abbiamo da sempre una grande attenzione all'universo carcere in tutte le sue sfaccettature. Non mancherà quindi la nostra collaborazione, e la mia personale, alla nuova Garante", conclude.(Com)