- Congratulazioni a Valentina Calderone, per la sua elezione a Garante delle persone private della libertà di Roma Capitale. Una professionalità indiscutibile ed una esperienza che sono garanzia per un ruolo così delicato ed importante come quello che dovrà ricoprire.A lei i più sinceri auguri di buon lavoro. A dichiararlo è Cecilia D'Elia, senatrice del Partito democratico. (Com)