Usa-Russia: Casa Bianca, Biden aggiornato su scontro tra caccia Su-27 e drone statunitense

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sul recente scontro tra due caccia da combattimento russi Su-27 e un drone Mq-9 Reaper statunitense che operava nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Nero. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. L’intercettazione di velivoli statunitensi da parte dei russi sul Mar Nero, ha aggiunto, non rappresenta “una dinamica insolita, infatti episodi simili son0 avvenuti anche nelle ultime settimane: tuttavia, questo caso è degno di nota, perché il comportamento aggressivo e non professionale dei russi ha causato lo schianto del drone”. (Was)