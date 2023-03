Venezia: presentato programma 2023 dell'M9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina è stato presentato il programma 2023 di M9 – Museo del '900. L'obiettivo, come spiegato in conferenza stampa, "è quello di posizionare il museo al centro dell'attenzione nazionale e internazionale e qualificarne il ruolo quale riferimento per scuole, famiglie e imprese del territorio. Tre saranno gli interventi importanti: l'apertura della M9 Room che ospiterà delle mostre inerenti a quella permanente nella struttura; il secondo invece prevede una serie di esposizioni di mostre temporanee che saranno fatte al terzo piano; il terzo elemento è l'M9 Steam, con l'organizzazione di laboratori didattici dedicati a scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica. (Rev)