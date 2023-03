Ue: Lega su case green, ennesima stangata per famiglie italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo approva la direttiva per l'efficientamento energetico degli edifici e costringe gli italiani a mettersi le mani in tasca per sostenere costosissime ristrutturazioni delle loro abitazioni. “Un provvedimento irricevibile e che la Lega continuerà a contrastare senza remore in ogni sede, in Italia e in Europa. La casa degli italiani è sacra e non si tocca. Ancora una volta, l'Ue guidata dalla sinistra dimostra di essere lontana dalle esigenze reali del Paese. In un momento storico di grandi difficoltà economiche per i nostri cittadini, questa è l'ennesima stangata per milioni di famiglie". Lo dichiarano in una nota i deputati della Lega Stefano Candiani e Alessandro Giglio Vigna, capogruppo e presidente commissione Ue. (Rin)